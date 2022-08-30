МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем усилили снижение, баррель Brent теряет 1,7%, свидетельствуют данные торгов. В Китае призвали США прекратить воровать сирийскую нефть

По состоянию на 13.03 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,66%, до 101,22 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,46%, до 95,55 доллара. Ранее утром цены падали в пределах 0,5%.

Во вторник днем стоимость нефти усилила снижение после роста торговым днем ранее. За понедельник нефть марки Brent подорожала почти на 2%, а WTI — более чем на 4%. К увеличению нефтяной стоимости привели возможные перспективы сокращения нефтяного предложения и увлечения спроса на рынках.

Так, очередные ожидания сокращения предложения "черного золота" появились после заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить её добычу. В то же время ожидания увеличения спроса пришли на рынки после заявления известного предпринимателя Илона Маска о том, что в скором времени человечеству может понадобиться больше нефти и газа, так как без ископаемых энергоносителей "цивилизация рухнет".