МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем начали стремительно снижаться, инвесторы оценивают ряд факторов, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ожидают снижения запасов нефти в США на неделе 20-26 августа

По состоянию на 13.34 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,09%, до 94,81 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,24%, до 88,64 доллара.

Стоимость нефти в среду днем перешла к существенному снижению после утренней коррекции.

Одна из причин — перспективы повышения учётной ставки в США. Ужесточение монетарной политики может привести к укреплению доллара, что негативно для нефтяных цен, и спровоцировать рецессию, что отразится на нефтяном спросе.

Кроме того, негативно на стоимость "черного золота" влияет продолжающиеся ковидные ограничения, которые, в свою очередь, также ведут к снижению спроса на этот вид сырья из-за ужесточения ограничений на передвижение.

Также инвесторы обращают внимание и на статистику Американского института нефти (API), согласно которой коммерческие запасы нефти в США на предыдущей неделе выросли на 0,6 миллиона баррелей.