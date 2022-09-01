МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на первых осенних торгах находятся у уровня 2500 долларов за тысячу кубометров и пока стабильны, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В ЕК заявили, что 13 стран Евросоюза практически отрезаны от газа из России

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2515,1 доллара за тысячу кубометров (+1,4%). По состоянию на 10.44 мск цены находятся у 2486,5 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2480,6 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Последнее же подорожание на европейских рынках газа было связано с неопределенностью в отношении газовых поставок. Компания "Газпром" 19 августа заявила, что "Северный поток" из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая" остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем впервые с марта превышали 3500 долларов. Однако затем за несколько дней снизились почти на 1000 долларов.

Накануне "Газпром" подтвердил, что поставка по газопроводу прекращена, начинаются плановые работы на агрегате.