МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем усилили рост и прибавляют почти 2% на фоне перспектив снижения предложения этого вида сырья, следует из данных торгов. СМИ: на Западе назвали возможный размер лимита цен на российскую нефть

По состоянию на 12.42 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,92%, до 90,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,81%, до 85,05 доллара.

В пятницу днем стоимость "черного золота" усилила рост на фоне перспектив снижения предложения на рынках после заявлений президента РФ Владимира Путина. Так, на пленарной сессии VII Восточного экономического форума Путин заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия по ценам на российские энергоресурсы, и Россия не будет поставлять на экспорт ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, если это будет противоречить ее интересам.

Также положительное влияние на нефтяные котировки оказывают итоги заседания ОПЕК+. Альянс решил сократить добычу "черного золота" в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Решение было принято для поддержания цен на нефть.

Кроме того, позднее в пятницу ожидается публикация еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 2 сентября их число снизилось на 9 — до 596 агрегатов.