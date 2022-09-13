МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на 1% и более, инвесторы оценивают перспективы предложения нефти из Ирана, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,12%, до 95,05 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,2%, до 88,83 доллара. Утром нефть незначительно дешевела.
Инвесторы следят за новостями о переговорах американской и иранской сторон по поводу ядерных исследований. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает маловероятным восстановление условий соответствующего договора, при заключении которого возможен экспорт нефти из Ирана на мировой рынок.