МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к росту на 1% и более, инвесторы оценивают перспективы предложения нефти из Ирана, следует из данных торгов. Аналитики Morgan Stanley снизили прогнозы по ценам на нефть

По состоянию на 13.47 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,12%, до 95,05 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,2%, до 88,83 доллара. Утром нефть незначительно дешевела.

Инвесторы следят за новостями о переговорах американской и иранской сторон по поводу ядерных исследований. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает маловероятным восстановление условий соответствующего договора, при заключении которого возможен экспорт нефти из Ирана на мировой рынок.