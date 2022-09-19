МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером слабо снижаются, рынки ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится в среду, следует из данных торгов и комментариев эксперта. ОАЭ ускорили реализацию плана по увеличению мощностей по добыче нефти

По состоянию на 18.43 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,25%, до 91,12 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 84,61 доллара. При этом ещё днём нефть дешевела почти на 2%.

На среду запланировано очередное заседание ФРС. Инвесторы полагают, что для борьбы с высокой инфляцией американский регулятор снова повысит ставку рефинансирования. По данным CME Group, 86% аналитиков ожидают повышения сразу на 0,75 процентного пункта.

Трейдеры опасаются, что резкое повышение учётных ставок в странах мира приведет к замедлению экономической активности и началу глобальной рецессии. В таких условиях спрос на нефть должен очевидно уменьшиться, на что цены реагируют снижением.

"Нефтяной рынок находится в затруднительном положении, поскольку опасения по поводу рецессии, похоже, затмевают фундаментальные показатели, которые в обычных условиях были бы очень "бычьими", — цитирует портал Market Watch старшего рыночного аналитика The Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).