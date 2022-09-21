МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются на 2% и более, в то время как международные риски усилили опасения рынков по поводу перспектив поставок этого сырья потребителям, свидетельствуют данные торгов. Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на нефть Urals

По состоянию на 14.28 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,1%, до 92,52 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,12%, до 85,72 доллара.

"Опасения перебоев с предложением поддерживают рост цен на нефть", — сказал агентству Блумберг сырьевой аналитик UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Инвесторы обращают внимание на перспективы предложения из-за новых политических рисков после того, как в РФ указом президента была объявлена частичная мобилизация. Россия — один из крупнейших нефтедобытчиков в мире, она также была крупным поставщиком нефти и газа в ЕС.

Позднее в ходе торгов рынки ожидают публикацию статистики запасов нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 16 сентября коммерческие запасы в стране выросли на 2,1 миллиона баррелей.