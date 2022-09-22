МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут, рынки реагируют на новости из мира политики, следует из данных торгов. Нефть дорожает на возможном снижении предложения

По состоянию на 19.41 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,89%, до 90,63 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,12%, до 83,87 доллара.

Стоимость нефти растет, так как инвесторы опасаются за предложение. Опасения о нехватке "черного золота" на рынках усилились после указа президента РФ о начале частичной мобилизации. Портал MarketWatch приводит мнение главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson), который считает, что решение президента РФ подогревает опасения инвесторов по поводу перебоев поставок российских энергоносителей. Россия — один из крупнейших нефтедобытчиков в мире, она была крупным поставщиком нефти и газа в ЕС.

Политические новости пересиливают факторы снижения цены на нефть. В частности, негативное влияние оказывает повышение ключевых ставок в странах мира. Так, в среду Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что до конца 2022 года ставка может быть повышена еще на 125 базисных пунктов. Кроме того, ранее в четверг Банк Англии ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,25% с 1,75%.

Трейдеры опасаются, что резкое повышение ключевых ставок приведет к замедлению экономической активности и началу глобальной рецессии. В таких условиях спрос на энергоносители, в том числе и на нефть, как правило, снижается.