МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускоряют темпы роста до более чем 1%, впрочем, сдерживающие этот рост факторы продолжают действовать, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Добычу нефти и газа в Мексиканском заливе приостановят из-за урагана

По состоянию на 13.01 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,27%, до 83,91 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,15%, до 77,6 доллара. Утром нефть тоже дорожала, но меньшими темпами.

Нефтяные котировки продолжают расти после падения в понедельник, но судя по комментариям экспертов, это можно пока воспринимать лишь как временную коррекцию. Накануне Brent подешевел почти на 4%, и его цена опустилась ниже 83 долларов, впервые с 11 января; WTI подешевел на 3,6%. Такая динамика была вызвана с опасениями возможной глобальной рецессии и соответствующим влиянием экономической ситуации на спрос.

"Сильный доллар и пессимизм по отношению к спросу останутся сильными сдерживающими факторами для цен до конца года", — цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs.

Однако, как отметили эксперты, в более долгосрочном плане ситуация может измениться — отсутствие инвестиций и низкий уровень мощностей и запасов сырья усиливается, и это должно вызвать рост цен на нефть.