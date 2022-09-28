МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. В Goldman Sachs понизили прогноз по ценам на нефть в 2023 году

По состоянию на 13.38 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,77%, до 85,52 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 79,12 доллара.

Утром при этом нефть заметно дешевела, и такая динамика была вызвана данными Американского института нефти (API), который оценивает рост коммерческих запасов в США за неделю по 23 сентября примерно на 4,2 миллиона баррелей.

Официальная статистика о коммерческих запасах в стране за прошлую неделю будет опубликована минэнерго вечером в среду. Аналитики ждут увеличения запасов только на 0,4 миллиона баррелей.

Кроме того, рынки следят за тропическим ураганом "Иэн". По последним данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), "Иэн" привел к остановке 11% от нефтяной добычи и 8,56% от добычи газа в Мексиканском заливе.