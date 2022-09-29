МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в четверг умеренно снижаются, держатся на уровне 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В США подсчитали, когда в Европе закончатся запасы газа

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки около 1965,8 доллара за тысячу кубометров (-4,4%). По состоянию на 10.15 мск их стоимость выросла до 2016 долларов (-2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 2056,6 доллара за тысячу кубометров (+11,3% к расчетной цене вторника).

Еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.

После некоторого снижения цены в последние дни вновь выросли. Темпы роста котировок во вторник не выходили за пределы 10%, пока после сообщения "Газпрома" не начали резко расти, достигая 2103,5 доллара за тысячу кубометров (+21,9% к расчетной цене понедельника).

Компания сообщила, что отвергает требования украинского "Нафтогаза" "по инициированному разбирательству" в арбитраже в отношении транзита российского газа в Европу, поскольку не оказанные украинской стороной услуги не должны оплачиваться. "Газпром" подчеркнул, что сохранение недружественной позиции "Нафтогаза" может стать основанием для санкций против украинской компании, а это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять перед ней обязательства, включая оплату.

Кроме того, напряжение на газовом рынке вызывает невозможность поставок в Европу по другому маршруту. Дочерняя структура "Газпрома", компания-оператор "Северного потока" — Nord Stream AG — сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Nord Stream AG пока не может оценить сроки восстановления работоспособности газовой инфраструктуры, говорилось в сообщении. Причины разрушений выясняются.