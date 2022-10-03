МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Нефть в понедельник дорожает на 4% после 2,5% утром, свидетельствуют данные торговых площадок. Рынки ждут, какие меры примет ОПЕК+ по добыче. Стоимость нефти подскочила на новостях об ОПЕК+

По состоянию на 13.14 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,18%, до 88,7 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 4,3%, до 82,91 доллара. Утром нефть дорожала на 2,5%.

Основное внимание трейдеров сосредоточено на встрече ОПЕК+, которая пройдет в Вене 5 октября. Заседание пройдет оффлайн впервые с марта 2020 года, когда министры начали совещаться в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19 в мире.

В воскресенье агентство Блумберг сообщало, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки на встрече в среду. Ожидания того, что альянс может пойти на такое снижение, поддерживает котировки.

"Такие меры будут достаточными, чтобы дать поддержку ценам (на нефть — ред.)", — приводит агентство Франс Пресс слова Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).