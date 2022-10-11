МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем усилили снижение до 2% на фоне опасений по поводу мировой рецессии и спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Торги нефтепродуктами на российской бирже превысили 21 миллион тонн

По состоянию на 12.41 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,14%, до 94,13 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,41%, до 88,93 доллара. Утром нефть дешевела в среднем на 0,5%.

"Нефть торгуется ниже на новых опасениях вокруг спроса… Риск на рынках вновь усилился из-за опасений по поводу того, что мировая экономика, в том числе США, столкнется с очень сложным 2023 годом", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).

Тема возможной рецессии является основной для торгов вторника, уход от риска сдерживает цены на сырье и фондовые рынки. Так, медь дешевеет на 1%, алюминий — на 2%, основные фондовые индексы Европы снижаются на 1%, фьючерсы на основные индексы Уолл-стрит также показывают снижение.

Опасения по поводу рецессии связаны с тем, что мировые центробанки склонны повышать свои ключевые ставки для борьбы с высокой инфляцией. В среду Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол сентябрьского заседания, который может содержать сигналы о дальнейшей политике ЦБ и экономической обстановке. А в четверг будет опубликована статистика по годовой инфляции в стране.