МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром стабильна, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара в начале торгов вырос до 64,27 рубля

По состоянию на 8.00 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,02%, до 3,4203 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,23%, до 7 596 долларов, алюминия — снизилась на 1,06%, до 2 236 долларов, цинка — на 1,2%, до 2 928,5 доллара.

Рынки ожидают данные из США, которые могут повлиять на экономику и спрос. Так, позднее в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол сентябрьского заседания, документ может содержать подсказки по поводу дальнейших планов ЦБ вокруг ставки. Золото торгуется на отметке 1675 долларов за тройскую унцию

Ключевая ставка была повышена уже пять раз подряд в целях борьбы ФРС с инфляцией, что в то же время усиливает риски по поводу возможной рецессии. Такая ситуация негативно для перспектив вокруг спроса.

Инвесторы ждут также публикацию в четверг данных по инфляции в США в сентябре. Показатель может составить 8,1% после 8,3% в августе, при этом целевой уровень составляет 2%. Статистика может повлиять на доллар, к которому чувствительны сырьевые товары.