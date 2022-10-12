Фьючерсы на медь почти не изменились в цене и остались на уровне 3,42 доллара за фунт
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром стабильна, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,02%, до 3,4203 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,23%, до 7 596 долларов, алюминия — снизилась на 1,06%, до 2 236 долларов, цинка — на 1,2%, до 2 928,5 доллара.
Рынки ожидают данные из США, которые могут повлиять на экономику и спрос. Так, позднее в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол сентябрьского заседания, документ может содержать подсказки по поводу дальнейших планов ЦБ вокруг ставки.
Ключевая ставка была повышена уже пять раз подряд в целях борьбы ФРС с инфляцией, что в то же время усиливает риски по поводу возможной рецессии. Такая ситуация негативно для перспектив вокруг спроса.
Инвесторы ждут также публикацию в четверг данных по инфляции в США в сентябре. Показатель может составить 8,1% после 8,3% в августе, при этом целевой уровень составляет 2%. Статистика может повлиять на доллар, к которому чувствительны сырьевые товары.
https://1prime.ru/commodities/20221012/838433877.html