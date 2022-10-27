МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром в целом стабильна, инвесторы прибывают в ожидании действий от Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Россия в январе-сентябре снизила производство золота на 1,3 процента

По состоянию на 8.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,25 доллара, или на 0,2%, до 1 672,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,59%, до 19,600 доллара за унцию.

В четверг утром стоимость золота в целом не меняется, оставаясь на уровне двухнедельного пика, достигнутого днем ранее.

Трейдеры продолжают прибывать в ожидании следующих действий от Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 90,7% экспертов прогнозируют, что в ноябре ФРС снова повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых. Эти прогнозы не меняются, не давая повода для каких-то дополнительных движений на рынке драгметалла, который чувствителен к монетарной политике в США.

При этом также в целом стабильна и доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries), которые тоже оказывают влияние на стоимость золота. Сейчас эта доходность незначительно снижается — до 4,011% с уровня прошлого закрытия в 4,015%.