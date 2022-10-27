МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди слабо меняется в четверг утром после того, как днем ранее она подскочила более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота закрепилась на отметке 1672 доллара за унцию

По состоянию на 8.47 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на символические 0,08%, до 3,5433 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

В четверг утром котировки меди стабилизировались после того, как в среду металл подорожал сразу на 4,4%.

Этому способствовало прежде всего ослабление доллара по отношению к другим основным мировым валютам, которое, в свою очередь, как отмечали аналитики, было связано с укрепившимися ожиданиями инвесторов скорого поворота в сторону мягкой монетарной политики в США.