МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди слабо меняется в четверг утром после того, как днем ранее она подскочила более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков.

Стоимость золота закрепилась на отметке 1672 доллара за унцию

По состоянию на 8.47 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на символические 0,08%, до 3,5433 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

В четверг утром котировки меди стабилизировались после того, как в среду металл подорожал сразу на 4,4%.

Этому способствовало прежде всего ослабление доллара по отношению к другим основным мировым валютам, которое, в свою очередь, как отмечали аналитики, было связано с укрепившимися ожиданиями инвесторов скорого поворота в сторону мягкой монетарной политики в США.