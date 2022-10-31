МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером снижается в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Стоимость золота показала слабый рост на ожиданиях решения ФРС США

По состоянию на 18.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,25 доллара, или на 0,26%, до 1 640,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,01%, до 19,145 доллара за унцию.

С начала месяца золото потеряло 1,8% стоимости. При этом котировки падают уже седьмой месяц подряд, за это время драгоценный металл подешевел почти на 16%. В конце марта золото стоило примерно 1 955 долларов за тройскую унцию.

Рынки ожидают заседания Федрезерва, которое запланировано на 1-2 ноября. По данным CME Group, ФРС может повысить ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, к которому чувствительно золото.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,79%, до 111,62 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте, что и обеспечивает снижение цены на этот драгоценный металл.

"Торговая активность в золоте и серебре может быть более сдержанной до середины недели, поскольку трейдеры ожидают заседания Федеральной резервной системы, которое начнется во вторник утром и завершится в среду днем заявлением и пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла", — сказал порталу MarketWatch старший аналитик Kitco Metals Джим Выкофф (Jim Wyckoff).