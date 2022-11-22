МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Согласно прогнозу Всемирного совета по инвестициям на рынке платины (WPIC), в 2023 году может образоваться дефицит этого металла, используемого в производстве каталитических конвертеров для автомобилей, ювелирных и промышленных изделий. В этом году на рынке платины наблюдается избыток предложения. Золото дорожает в преддверии выхода протоколов ФРС

Спрос на платину со стороны автопроизводителей, вероятно, возрастет, а инвесторы вместо чистой короткой позиции откроют чистую длинную, прогнозируют во WPIC. Спрос на платину в 2023 году, вероятно, возрастет на 19%, до максимума с 2020 года 7,77 млн унций, отмечают во WPIC.

Перебои с электроэнергией и регламентные работы на платинодобывающих предприятиях в Южной Африке, являющейся крупнейшим производителем этого металла, приведут к тому, что предложение будет ограниченным, отмечают во WPIC. Дефицит на рынке платины в следующем году может составить 303 000 унций, добавили во WPIC, использующей данные Metals Focus.

Во WPIC также прогнозируют, что избыток предложения на рынке платины в этом году составит 804 000 унций. В сентябре во WPIC прогнозировали, что избыток на рынке платины в этом году составит 974 000 унций.

Спрос со стороны автомобильной отрасли получает поддержку на фоне увеличения производства автомобилей и ужесточения требований по сокращению выбросов вредных веществ.

Производители с целью экономии заменяют палладий более дешевой платиной. Ожидается, что благодаря этому спрос на платину в этом году возрастет на 340 000 унций, а в следующем году — на 500 000 унций.

Согласно прогнозу WPIC, покупки платиновых слитков и монет в следующем году возрастут на 49% на фоне увеличения спроса в Японии. Кроме того, ожидается, что продажи платины биржевыми фондами и биржами значительно замедлятся.

Во WPIC ожидают, что спрос со стороны промышленных потребителей в 2023 году, вероятно, достигнет второго по величине максимума за историю ведения наблюдений на фоне увеличения потребления производителями стекла на 52%.

Несмотря на обильное производство, предложение платины ограничено, поскольку с начала 2021 года Китай импортировал 2,5 млн унций этого металла, отмечают во WPIC.

WPIC не включили эти данные в показатель спроса, поскольку неясно, используется ли этот металл, а если используется — то в каких целях.

"Этот импорт, используется ли он или хранится на складах, в совокупности превышает показатели мирового избытка предложения в 2021 и 2022 году. Этот металл не вернется на западные рынки в связи с контролем экспорта (в Китае)", — отметил глава WPIC Тревор Рэймонд.

"Это может привести к еще более сильному дефициту на рынке платины в следующем году", — добавил он.