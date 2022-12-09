Фьючерсы на золото выросли в цене и закрепились на уровне 1808,65 доллара за унцию
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Золото умеренно дорожает в пятницу утром, торгуясь чуть ниже 1810 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Ослабление доллара поддерживает цену на драгоценный металл.
По состоянию на 8.01 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,15 доллара, или на 0,4% — до 1 808,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,06% — до 23,492 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 104,54 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.
Рынки ждут заседания ФРС США на следующей неделе. При этом большинство аналитиков ожидают, что регулятор замедлит темпы повышения ключевой ставки. Сильная статистика по рынку труда и инфляции поддержала эти ожидания, хотя инфляция в США с начала года не опускалась ниже 7,5% при целевом уровне в 2%.
По данным CME Group, 79% экспертов ожидают, что ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. До этого регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 75 базисных пунктов.
Мировые центробанки повышают ставки в попытках сдержать высокую инфляцию. В то же время это усиливает опасения рецессии в глобальной экономике.
Золото чувствительно к сигналам ФРС, поскольку это отражается на курсе долларе, который влияет на стоимость драгоценного металла.
https://1prime.ru/commodities/20221209/839110296.html