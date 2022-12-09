МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Золото умеренно дорожает в пятницу утром, торгуясь чуть ниже 1810 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Ослабление доллара поддерживает цену на драгоценный металл. Экс-чиновник минфина США объяснил, как Россия может удвоить золотой запас

По состоянию на 8.01 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,15 доллара, или на 0,4% — до 1 808,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,06% — до 23,492 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 104,54 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки ждут заседания ФРС США на следующей неделе. При этом большинство аналитиков ожидают, что регулятор замедлит темпы повышения ключевой ставки. Сильная статистика по рынку труда и инфляции поддержала эти ожидания, хотя инфляция в США с начала года не опускалась ниже 7,5% при целевом уровне в 2%. Reuters: китайские покупатели никеля не хотят работать с Лондонской биржей

По данным CME Group, 79% экспертов ожидают, что ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. До этого регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 75 базисных пунктов.

Мировые центробанки повышают ставки в попытках сдержать высокую инфляцию. В то же время это усиливает опасения рецессии в глобальной экономике.

Золото чувствительно к сигналам ФРС, поскольку это отражается на курсе долларе, который влияет на стоимость драгоценного металла.