МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу поднимается почти на 1%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость промышленного металла поддерживается удешевлением доллара. Курс доллара снижается в ожидании решений Федрезерва

По состоянию на 8.16 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,91% — до 3,917 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,02%, до 8 543 долларов, алюминия — на 0,7%, до 2 503 долларов, цинка — на 1,68%, до 3 236,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 104,57 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.

Внимание трейдеров сосредоточено вокруг предстоящего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что регулятор может замедлить темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов, в результате чего ставка может составить в декабре 4,25-4,5% годовых.

Традиционно повышение ставки поддерживает курс доллара, а ожидание замедления темпов повышения сдерживает американскую валюту, что позитивно для сырьевых товаров.