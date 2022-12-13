МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают вероятность повышения спроса на этот вид сырья, следует из комментария аналитика. Ждут "климатической катастрофы": нефтяников учат, на что им тратить деньги

По состоянию на 8.07 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,41% — до 79,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,37%, до 74,17 доллара.

Во вторник утром стоимость нефти растет, пока инвесторы продолжают оценивать перспективы увеличения спроса на этот вид сырья на рынке. Так, увеличение спроса может последовать за ослаблением коронавирусных ограничений в Китае.

"Оживление на рынке и сопутствующее повышение спроса на нефть затмят опасения по поводу снижения темпов экономического роста", — сказал агентству Блумберг аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).

Также трейдеры оценивают вероятность сокращения предложения "черного золота" на фоне недавних новостей об остановке прокачки нефти из-за утечки по трубопроводу Keystone Pipeline System, проходящему по территории Канады и США. По данным СМИ, свыше 14 тысячей баррелей нефти попали в ручей в американском штате Канзас.