Цены на золото приблизились к 1890 долларам за унцию после выступления главы ФРС Пауэлла
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром умеренно поднимается, приближаясь к уровню в 1 890 долларов за тройскую унцию после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,25 доллара, или на 0,23% — до 1 889,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,71% — до 22,335 доллара за унцию.
Трейдеры оценили заявления главы американского центробанка. Глава ФРС США Джером Пауэлл во вторник выступил в Вашингтоне и дал комментарии об инфляции и ставке.
Глава центробанка отметил замедление инфляции, но предупредил, что это лишь самый ранний этап, а процесс может быть продолжительным. Сам регулятор продолжит следить за поступающими данными и на основе этой информации принимать решение по ставке, отметил Пауэлл. Рынки восприняли его заявления недостаточно "ястребиными" после сильного отчета по безработице на прошлой неделе.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 103,33 пункта. Ослабление доллара также поддерживает рост котировки золота, делая его более доступным для покупки в другой валюте.
https://1prime.ru/commodities/20230208/839724815.html