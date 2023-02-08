МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром умеренно поднимается, приближаясь к уровню в 1 890 долларов за тройскую унцию после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Эксперты рассказали о дальнейших изменениях монетарной политики ФРС

По состоянию на 8.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,25 доллара, или на 0,23% — до 1 889,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,71% — до 22,335 доллара за унцию.

Трейдеры оценили заявления главы американского центробанка. Глава ФРС США Джером Пауэлл во вторник выступил в Вашингтоне и дал комментарии об инфляции и ставке.

Глава центробанка отметил замедление инфляции, но предупредил, что это лишь самый ранний этап, а процесс может быть продолжительным. Сам регулятор продолжит следить за поступающими данными и на основе этой информации принимать решение по ставке, отметил Пауэлл. Рынки восприняли его заявления недостаточно "ястребиными" после сильного отчета по безработице на прошлой неделе.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 103,33 пункта. Ослабление доллара также поддерживает рост котировки золота, делая его более доступным для покупки в другой валюте.