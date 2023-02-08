МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цена на медь слабо растет в среду утром, следует из данных торгов. Курс доллара слабо растет

По состоянию на 9.07 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,19%, до 4,0765 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,6%, до 8925 доллара, алюминия — снизилась на 0,36%, до 2524,5 доллара, цинка — выросла на 0,18%, до 3136,5 доллара.

В отсутствие новых значимых для рынков промышленных металлов новостей на стоимость меди может влиять валютный фактор. Так, доллар торгуется разнонаправленно по отношению к другим основным мировым валютам, при этом индекс американской валюты (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сейчас снижается. Относительное ослабление доллара делает сырьевые товары более доступными для обладателей других валют.