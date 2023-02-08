МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою и кукурузу в Чикаго во вторник завершили торги снижением, так как инвесторы фиксировали прибыль в преддверии выхода ключевых ежемесячных данных Минсельхоза США. МИД заявил об отсутствии оснований для расширения "зерновой сделки"

В центре внимания трейдеров находятся оценки объема урожая кукурузы и сои в Аргентине, пострадавшей от засухи в период созревания посевов.

Позднее в среду Минсельхоз США представит новые данные о нанесенном посевам ущербе в рамках Оценок мирового спроса и предложения (WASDE).

"Обычно февральский отчет оказывает сдержанное влияние на рынки, но Аргентина является непредсказуемым фактором", — отметил Терри Райли, старший аналитик Futures International.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT торговались разнонаправленно, и контракты на твердую краснозерную озимую пшеницу росли на опасениях относительно ограниченности предложения высокобелковой пшеницы и новых прогнозах погоды, предполагающих низкий уровень осадков на Великих равнинах. Минсельхоз рассказал о распределении излишков зерна рекордного урожая

Наиболее активно торгующиеся на CBOT фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу снизились на ожиданиях обильного урожая на Среднем Западе и опасениях относительно низкой конкурентоспособности американского зерна на экспортном рынке.

Мартовские фьючерсы на сою на CBOT во вторник закрылись падением на 6 центов, по 15,15 1/4 доллара за бушель. Мартовские фьючерсы на кукурузу снизились на 5 центов, до 6,74 доллара за бушель.

Мартовские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу завершили торги падением на 1/2 цента, по 7,49 3/4 доллара за бушель, а мартовские контракты на твердую краснозерную озимую пшеницу прибавили 10 1/2 цента и закрылись на 8,86 1/2 доллара за бушель.

Во вторник государственное агентство Алжира OAIC в рамках тендера начало покупки мукомольной пшеницы, и цены указывают на то, что поставки будут осуществляться из ЕС и Причерноморья, отметили трейдеры.