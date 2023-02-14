МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия расширила географию поставок топлива, в январе в преддверии эмбарго ЕС уже половину своих нефтепродуктов поставляла дружественным странам, заявила РИА Новости гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова. Посол рассказал о сотрудничестве Москвы и Эр-Рияда в энергетике

Россия планирует в 2023 году направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов, сообщил в понедельник вице-премьер России Александр Новак в своей статье в журнале "Энергетическая политика". Он добавил, что Россия продолжает искать и находить новые рынки.

"Анализ поставок нефтепродуктов, традиционно направляемых из портов Балтики и Чёрного моря в Европу, показал, что в январе 2023 года доля поставок российских нефтепродуктов в дружественные страны уже составила 53%", — рассказала эксперт, добавив, что российские нефтяники провели большую превентивную работу "по перераспределению грузопотоков в дружественные и нейтральные страны".

"География поставок значительно расширилась", — резюмировала собеседница агентства.

По ее словам, топливом из РФ заинтересовалось большое количество стран, например Индия, Китай, Египет, Турция, Бразилия, Марокко, Малайзия, Алжир, Тунис, Саудовская Аравия, Израиль, Индонезия, Шри-Ланка. Также в этом числе оказались ОАЭ и Сенегал, их совокупная доля в январе составила 5%. Небольшие партии российских нефтепродуктов также были закуплены для поставок в Ливию, Гану, Гвинею, Кубу, Грузию.

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.