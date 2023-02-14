МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются в пределах 1% после новостей о том, что США планируют выпуск нефти из стратегического резерва, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии в основном растут вслед за США

По состоянию на 7.37 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,69% — до 86,01 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,09%, до 79,27 доллара.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что американские власти планируют в апреле-июне продать 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.

"Цены упали после объявления планов о продаже стратегической нефти США, но эта история находится на периферии. Сейчас очевиден осторожный оптимизм по поводу экономик США и Европы, постепенный рост спроса в Китае и снижение добычи нефти в России примерно на 500 тысяч баррелей в день", — прокомментировала агентству Блумберг основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).

Позднее во вторник будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК о состоянии мирового нефтяного рынка. В документе организация обновит прогнозы по добыче и спросу. Инвесторы будут следить за сигналами ОПЕК по перспективам экономики и текущей ситуации.