2023-03-04T03:12:00+03:00
2023-03-04T03:14:36+03:00
2023-03-04T03:12:00+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230304/839973096.html
Стоимость нефти Brent достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 04.03.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, фьючерсы на нефть, brent
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/03/835720310.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/03/835720310.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/03/835720309.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/03/835720309.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/02/835720297.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83572/02/835720297.jpg
https://1prime.ru/oil/20230303/839967711.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 03.00 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,47%, до 86 долларов за баррель.