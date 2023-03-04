МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные торгов. Нефть готовится завершить неделю ростом

По состоянию на 03.00 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,47%, до 86 долларов за баррель.