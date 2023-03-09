ХЬЮСТОН (США), 9 мар — ПРАЙМ. Алжир считает сбалансированным текущее состояние мирового рынка нефти, заявил в среду РИА Новости министр энергетики и месторождений арабской страны Мохаммед Аркаб. Бразильская Petrobras оценила влияние политики "потолка цен" на рынок

"Да, действительно, сейчас мы наблюдаем баланс на рынке", — сказал Аркаб на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считает ли его страна необходимым, чтобы страны ОПЕК нарастили добычу в текущем году в свете растущего спроса на "черное золото". "Я предложил бы вам обратиться к нашему директору, генеральному секретарю ОПЕК для разъяснения по данному вопросу", — добавил Аркаб.