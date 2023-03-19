МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. США невыгодно снижение потолка цен на российскую нефть, поскольку этот механизм влияет и на цены для американских производителей, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Названа цель призывов стран ЕС снизить потолок цен на российскую нефть

Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень потолка.

"Еще до введения потолка переключение на новые рынки далось нашим компаниям преимущественно за счет предоставления скидок. И этот вынужденный демпинг, усилившийся после введения потолка, оказывает понижательное влияние на общие мировые цены на нефть: зачем покупать дорого у кого-то еще, если можно сэкономить на поставках из России", — сказал Колобанов.

"По цепочке замещения поставок из-за введенного западными странами эмбарго на российскую нефть, российский демпинг влияет и на цены для производителей в США, в том числе американские и европейские нефтяные компании, работающие по всему миру, которые направляют теперь значительную часть своего нефтяного экспорта в Европу", — добавил он, отметив, что поиск альтернативных способов для морских поставок нефти из России повысил затраты на транспортировку сырья в мире, что еще больше ударило по потенциальным доходам производителей.

Это объясняет нежелание США сокращать потолок на российскую нефть — они не хотят дальнейшего понижения нефтяных котировок в мире, сказал эксперт. В то же время, по его словам, страны, которые сейчас наиболее активно выступают за снижение предельной цены — Польша, Эстония, Литва — не являются нефтедобывающими государствами, и их заявления носят "исключительно популистский характер".

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.