МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Позиции стран G7 и Евросоюза относительно коррекции потолка цен на российскую нефть сейчас диаметрально расходятся, поэтому принятие решения в марте о его изменении может задержаться, также возможен компромиссный вариант с символическим снижением лимита на 5 долларов, до 55 долларов за баррель, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. США невыгодно снижение лимита цен на российскую нефть, считает эксперт

"Поскольку позиции стран, поддержавших соглашение о "потолке цен", сейчас диаметрально отличаются, возможна задержка принятия решения или компромиссный вариант с символическим снижением потолка на 5 долларов, до 55 долларов за баррель", — сказал эксперт.

Ранее в марте помощница министра финансов США Элизабет Розенберг сообщила РИА Новости, что страны "Большой семерки" в марте намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть. Позднее иностранные СМИ сообщали, что Польша и Литва предлагают снизить его с 60 до 51,45 доллара за баррель. При этом, страны G7, в частности США, намерены сохранить прежний уровень потолка.

Миронюк обратил особое внимание на позицию США, озвученную президентом Джо Байденом на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой он подтвердил желание оставить потолок цен на нефть России прежним. Эксперт объяснил, что такая позиция обоснована сильной зависимостью американской экономики от мировых цен на нефть.

"В марте и так Россия приняла решение сократить производство на 500 тысяч баррелей в сутки. А по расчётам, приводимым ранее министром финансов Джанет Йеллен, именно 60 долларов за баррель позволит российским компаниям продолжать получать прибыль. Более жесткие ограничения могут привести к дальнейшему снижению добычи, хотя это и не подтверждается российскими официальными лицами. Следовательно, и цена на международных торговых площадках может вырасти до уровней, способных повлиять на стагнацию экономического роста в США и ЕС", — добавил Миронюк.

Что касается экономик Польши и Литвы, то они также зависят от цен на энергоносители, но влияние на рост их ВВП менее значительное. Для этих стран принципиальна политическая позиция в отношении России, заключил эксперт.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.