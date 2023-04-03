МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5% на фоне объявленного сокращения добычи рядом стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Reuters: США возражают против сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+

По состоянию на 1.07 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 7,12%, до 81,09 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 1.18 мск росла на 7,13%, до 85,59 доллара за баррель.

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Оно будет реализовано с мая по конец 2023 года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки. При этом до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки продлила и Россия.