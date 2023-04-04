МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут после скачка в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать решение ОПЕК+ о снижении добычи. Япония будет отслеживать влияние решения членов ОПЕК+ на экономику

По состоянию на 7.34 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,44% — до 85,3 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 80,78 доллара.

В понедельник цены на нефть подскочили на 6% после того, как страны ОПЕК+ приняли решение о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти. Министерский мониторинговый комитет объявил в итоговом коммюнике, что общий объем сокращения добычи составит 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года, такое решение принял ряд стран альянса вместе с Россией.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала это решение "вызывающим сожаление", однако затруднилась оценить его влияние на нефтяные цены. Белый дом заявил, что США не считают это решение разумным.

"У нас были еще одни выходные с событийным риском, но в этот раз это были не банки. Это был ОПЕК", — отметил аналитик LBBW Карл Хейлинг (Karl Haeling), которого цитирует агентство Франс Пресс.