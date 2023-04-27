МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно растут в четверг утром после заметного падения в предыдущие два дня, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии в основном снижаются вслед за США

По состоянию на 7.39 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,18% — до 77,87 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 74,4 доллара.

Стоимость "черного золота" заметно снизилась за предыдущие два дня. За вторник и среду марка Brent подешевела на 5,92%, WTI — на 5,74%.

Рынки ждут заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка по учетной ставке, которые пройдут в начале мая. Решения регуляторов могут оказать влияние на нефтяной спрос. По данным CME Group, 70,7% аналитиков ожидают повышения учетной ставки ФРС на 25 базисных пунктов, до 5,25%. Остальные прогнозируют сохранение показателя на текущем уровне.

"Экономика слабеет, но не падает с обрыва, поэтому мы не должны увидеть нефть вблизи 70 долларов", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya). "Восстановление экономики Китая не материализуется, а спрос в США слабеет, поэтому нефти по 100 также долларов не будет", — полагает эксперт.