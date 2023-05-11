МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. АО "Национальная товарная биржа" (НТБ, входит в Группу "Московская биржа") рассчитывает до конца года запустить площадку для проведения международных тендеров на закупку российской пшеницы, сообщил в интервью РИА Новости директор НТБ Никита Захаров. Пшеница в США торгуется с повышением

"Планируем предоставить возможности нашей площадки для проведения тендеров на закупку пшеницы — по аналогии с международными тендерами", — сообщил Захаров.

"Мы уже разработали правила допуска иностранных участников и в ближайшее время направим их на регистрацию в Банк России. Рассчитываем стартовать в этом году, ближе к началу нового года", — добавил он.

В настоящее время государственные агенты стран — основных покупателей российского зерна проводят внебиржевые тендеры на его закупку, а поскольку там часто приобретается большой объем российской продукции, пояснил Захаров, торговая площадка хочет предложить иностранным партнерам проводить подобные тендеры и на НТБ — в формате биржевых аукционов, где с предложением будут участвовать отечественные экспортеры.

"В качестве основных претендентов рассматриваем Египет и Турцию. Во-первых, там есть практика внебиржевых тендеров, во-вторых, это основные потребители нашего зерна. Но есть и другие страны региона MENA (Middle East and North Africa, объединяет порядка 20 стран Ближнего Востока и Северной Африки — ред.), которые потенциально также могут участвовать", — сообщил он.

"Крупнейшие иностранные импортеры — например, такие как Египет и Турция, — обычно закупают за год несколько миллионов тонн нашей пшеницы. Если хотя бы часть этих объемов перейдет на новый формат, обороты таких тендеров сравняются с другими российскими крупными биржевыми товарными рынками", — считает Захаров.

Три международных зернотрейдера — Cargill, Viterra и Louis Dreyfus Company — сообщили в конце марта-начале апреля, что с 1 июля прекратят экспорт российского зерна.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства Прайм (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.