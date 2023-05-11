МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Розничному инвестору в РФ при должной степени компетенции имеет смысл обратить внимание на срочные инструменты, связанные с товарным рынком — например, на фьючерсный контракт на пшеницу, заявил в интервью РИА Новости директор АО "Национальная товарная биржа" (НТБ, входит в Группу "Московская биржа") Никита Захаров. "СПБ Биржа" ограничит покупки акций компаний американского ВПК

"Фьючерсы на пшеницу – не то, что первым приходит на ум, когда мы говорим о советах розничному инвестору. Но если инвестор считает, что понимает товарный рынок и хочет заработать на ожиданиях роста или падения цены, ему стоит обратить на этот рынок пристальное внимание", — считает Захаров.

Торги поставочным фьючерсным контрактом на пшеницу 4 класса стартовали на срочном рынке Московской биржи 21 декабря 2020 года. Цена контракта рассчитывается в рублях за 1 тонну без учета НДС, минимальная партия поставки — 200 тонн (8 фьючерсов).

"Важно, что такие внутренние индикаторы рассчитываются в рублях, а их динамика связана с достаточно очевидными событиями – например, погода, прогнозы урожая и экспорта. Поэтому я считаю, что клиентская база этого фьючерса будет расширяться, и он займет достойное место среди ликвидных инструментов российского товарного рынка", — полагает директор НТБ.