МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Переход нефтеторговли на нацвалюты требует от азиатских рынков более развитой инфраструктуры и развития рынка производных инструментов – так называемой "бумажной" нефти, говорится в докладе Росконгресса "Деколонизация энерготорговли — от доллара к нацвалютам", который имеется в распоряжении РИА Новости. Россия продолжит переход на расчеты за энергоресурсы в нацвалютах

"Широко развитая финансовая инфраструктура является одним из ключевых преимуществ долларовой нефтеторговли, обеспечивая ее огромным объемом ликвидности. Через западные финансовые системы проходит намного больше "бумажной" нефти. Объем рынка нефтяных деривативов во много раз превышает физические объемы торговли нефтью. В данном случае финансовые деривативы можно считать подводной частью "айсберга" нефтедоллара", – говорится в докладе.

Так, по данным экспертов, в 2022 году ежедневный объем "бумажной" нефти, торговавшейся на основных товарно-сырьевых биржах мира, в среднем превышал 7 миллиардов баррелей. Это почти в 70 раз выше среднесуточного потребления нефти в мире (99,57 миллиона баррелей в сутки).

"Данный дополнительный слой долларовой финансовой инфраструктуры дает компаниям более широкие возможности для страхования ценовых рисков в сравнении с торговлей нефтью в других валютах", — поясняют авторы. Именно нехватка "бумажной" нефти, по их мнению, является одним из наиболее серьезных барьеров на пути энерготорговли в нацвалютах.

В докладе также отмечается, что 2018 году Китай начал биржевую торговлю фьючерсными контрактами на физическую поставку нефти сорта Shanghai в юанях на площадке Шанхайской международной энергетической биржи. "Китай смог реализовать концепцию формирования нового бенчмарка нефти в национальной валюте. Но объемы биржевых торгов нефтью в юанях по-прежнему не могут сравниться с оборотом западной "бумажной" нефти", – говорится в документе.

В частности, по их данным, за последние три месяца 2022 года объем торгов фьючерсами на нефть марок Brent и WTI на биржах ICE и NYMEX в среднем ежедневно составлял 6 миллиардов баррелей. За этот же период ежедневный объем торгов сортом Shanghai в среднем колебался на уровне 330 миллионов баррелей. Таким образом, доля Шанхайской международной энергетической биржи составила всего около 5% биржевой торговли нефтью.