МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются, поддерживает котировки достижение договоренности о повышении потолка госдолга США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном в плюсе

По состоянию на 7.47 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,71%, до 77,53 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 73,27 доллара.

Трейдеры больше склонны к риску, что позитивно для нефтяных цен, после достижения связанных с потолком госдолга договоренности властей США. Ранее президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта страны.

"Нефть дорожает на фоне надежд о том, что потолок госдолга США ослабит неизбежные угрозы ответных мер по сокращению предложения со стороны ОПЕК+", — сказал агентству Bloomberg глава азиатского отдела экономики и стратегии в Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).

Ближайшее заседание ОПЕК+ запланировано на 4 июня. Ранее в мае вице-премьер России Александр Новак озвучил мнение, что на очной встрече ОПЕК+ не будет предпринято каких-то новых шагов.

Поддерживает нефтяные котировки и удешевление доллара к мировым валютам, что делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными для покупки в другой валюте. К иене и евро доллар дешевеет на 0,14%.