МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 4% во вторник вечером, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают решения ОПЕК+ по добыче нефти. Фондовые рынки США в основном растут на новостях технокомпаний

По состоянию на 19.30 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,94%, до 74,06 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 4%, до 69,76 доллара. Ранее, днем, цены на обе марки снижались примерно на 2%.

Нефтяной рынок ожидает решения, которое ОПЕК+ примет по добыче нефти на своем заседании. Ближайшее заседание ОПЕК+ запланировано на 4 июня. Ранее в мае вице-премьер России Александр Новак озвучил мнение, что на очной встрече ОПЕК+ не будет предпринято каких-то новых шагов. В апреле организация приняла решение о дополнительном сокращении добычи нефти общим объемом в 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца года, однако за прошедшие два месяца цены на нефть продолжали колебаться.

На нефтяные цены также может оказывать влияние приближающаяся сессия Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая состоится в середине июня. Согласно CME Group, 67,7% аналитиков прогнозируют новое повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%, несмотря на заявление регулятора в начале мая о том, что тот предполагает взять паузу в цикле ужесточения кредитно-денежной политики. Остальные аналитики ждут сохранения ставки на текущем уровне в 5-5,25% годовых.