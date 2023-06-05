ТОКИО, 5 июн — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи нефти может привести к росту цен на нефть, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Новак отметил баланс спроса и предложения на нефтяном рынке

"Нам известно, что на встрече ОПЕК+ было принято решение о продлении сокращения добычи нефти до конца 2024 года. В начале апреля ряд стран уже объявил о сокращении добычи. К тому же сейчас Саудовская Аравия приняла решение о сокращении добычи нефти на 1 миллион в июле. То есть растет дисбаланс спроса и предложения и непрозрачность, что может привести к остановке цен на нефть на высоком уровне. Правительство внимательно следит за движениями на мировом энергетическом рынке, а также за влиянием на экономику Японии, включая рост цен", — сказал Мацуно.

ОПЕК+ с 2024 года сократит общий целевой уровень добычи нефти еще примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки — до 40,46 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания.

ОПЕК+ уже снижает добычу до конца 2023 года на 2 миллиона баррелей в сутки — до 41,856 миллиона баррелей в сутки. А целевой уровень на 2024 год, согласно приложенной к коммюнике таблице, установлен в 40,463 миллиона баррелей в сутки. Следовательно, сокращения в новом году составят 1,393 миллиона баррелей в сутки. В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

Помимо согласованных, иными словами — обязательных, сокращений добычи в рамках сделки ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, добровольно сокращают свою добычу еще сильнее. В том числе Россия объявила добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления.

В начале апреля ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), назвав этот шаг превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Россия, в свою очередь, продлила свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки также до конца года.