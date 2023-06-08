МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером на смешанных настроениях нефтяного рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. СМИ: саудиты пока "закрывают глаза" на высокую добычу нефти в России

По состоянию на 18.36 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,51%, до 75,79 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,72%, до 71,28 доллара.

"В ближайшей перспективе трейдеры нефтью ведут беспорядочную торговлю, нервозность сохраняется", — приводит агентство Блумберг слова старшего вице-президента Bok Financial Securities Денниса Кисслера (Dennis Kissler). Аналитик указывает, что волатильности ценам добавляет вопрос повышения учетной ставки Федрезерва США и разочаровывающий рост мирового спроса.

Ранее в четверг министерство труда США выпустило данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране. За неделю, завершившуюся 3 июня, их количество увеличилось на 28 тысяч, до 261 тысячи, достигнув максимума с октября 2021 года.

Замедление рынка труда может оказать двоякое влияние на рынок. С одной стороны, это понижает вероятность того, что Федеральная резервная система США поднимет учетную ставку на своем заседании 13-14 июня, с другой — может служить сигналом о наступлении рецессии в экономике, что негативно сказывается на спросе на нефть.