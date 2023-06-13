МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут уже на 3,5% на фоне ослабления доллара и после выхода ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Страны ОПЕК в мае снизили добычу на 464 тысячи баррелей в день

По состоянию на 18.06 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,55%, до 74,39 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 3,64%, до 69,56 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,45%, до 103,18 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте. Ослабление американской валюты следует после публикации статистики по инфляции в США. Годовая инфляция в стране по итогам мая замедлилась до 4% с 4,9% месяцем ранее, прогноз составлял 4,1%.

Рынки оценивают также данные ежемесячного доклада ОПЕК, опубликованного ранее во вторник. Так, добыча нефти ОПЕК в мае, первом месяце добровольных сокращений, снизилась на 464 тысячи баррелей в сутки к уровню апреля — до 28,06 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, страны организации добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней на 1,9 миллиона баррелей в сутки, выполняя соглашение на 252%, следует из данных июньского доклада.

В то же время поддерживает котировки коррекционная динамика. Днем ранее стоимость нефти марки Brent упала на 3,94%, марки WTI — на 4,09%. Аналитики отмечали, что отрицательной динамике способствовали ожидания сокращения спроса на этот вид сырья.

Способствует росту котировок и оптимизм из Китая после неожиданного снижения ставок и сообщения агентства Блумберг о том, что власти Поднебесной намерены поддержать экономику страны. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей этого вида сырья.