МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром продолжают рост вторника, хотя и более умеренно, за счёт глобального спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Биржи АТР в основном растут вслед за индексами в США

По состоянию на 7.53 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,17%, до 74,42 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на символические 0,03%, до 69,44 доллара.

Днем ранее стоимость нефти значительно увеличилась — марки Brent на 3,3%, марки WTI — на 3,43%. Столь позитивной динамике способствовали сообщения агентства Блумберг о том, что власти Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей этого вида сырья, намерены "поддержать" экономику страны.

Аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), которого цитирует агентство Блумберг, отмечает, что недавний рост и был в основном "реакцией на поддержку монетарной политики Китая". Также эксперт добавил, что нефтяной спрос остается ключевым фактором, влияющим на стоимость "черного золота", так как "более масштабные рискованные рыночные условия и ослабление доллара США в последние дни не смогли вызвать значительной положительной динамики нефтяных цен".

Также в ночь на среду API опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов нефти в США. За неделю по 9 июня показатель увеличился на 1,02 миллиона баррелей. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны вечером. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,51 миллиона баррелей.