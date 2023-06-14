МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут примерно на 1,3%, свидетельствуют данные торгов. Сбербанк выступил за смягчение ограничений на вывоз валюты из России

По состоянию на 14.25 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37% — до 75,31 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,31%, до 70,33 доллара.

Некоторое позитивное влияние на котировки могли оказать сообщения о намерениях властей Китая поддержать экономику страны, сказал агентству Блумберг аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.

Трейдеры также ждут официальных данных по запасам нефти в США. По оценке Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 9 июня выросли на 1,02 миллиона баррелей. Официальная статистика минэнерго США выйдет в среду вечером. Аналитики предполагают, что она покажет снижение запасов на 0,51 миллиона баррелей.

"Общий уровень склонности к риску остается устойчивым на всех рынках", — отметил также Хансен.