МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили рост до 2% на фоне укрепления евро к доллару после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Греф дал три совета, как в России построить бренды мирового уровня

По состоянию на 18.08 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,09%, до 74,73 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 2,26%, до 69,81 доллара. Днем нефть дорожала на 1%.

Ранее в четверг ЕЦБ ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4% с 3,75% годовых, а затем на пресс-конференции глава центробанка Кристин Лагард допустила новое повышение ставки в июле.

Ужесточение монетарной политики традиционно поддерживает курс национальной валюты. В результате доллар подешевел к евро, и теперь курс евро к доллару поднимается после заседания на 0,8%, а незадолго до заседания динамика была практически нулевой. Более дешевый доллар поддерживает цены на сырье, в том числе нефть, делая его доступнее для покупки в другой валюте.