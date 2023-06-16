МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в пятницу и могут продемонстрировать повышение по итогам недели. Укрепление спроса в Китае и сокращение добычи ОПЕК+ обеспечили поддержку котировкам, несмотря на ожидаемое ослабление мировой экономики и вероятность дальнейшего повышения процентных ставок.

Около 14.50 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 35 центов и торговались по 76,02 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 47 центов, до 71,09 доллара.

Котировки нефти Brent могут вырасти по итогам недели на 1,6%, а нефть WTI — на 1,2%.

Надежды на укрепление спроса в Китае способствовали повышению цен на нефть на этой неделе. Объем нефтепереработки в Китае в мае достиг второго самого высокого уровня за всю историю ведения подобной статистики. Главный исполнительный директор Kuwait Petroleum Corp при этом ожидает дальнейшего восстановления спроса в Китае во 2-й половине года.

В то же время добровольное сокращение добычи, решение о котором было принято в мае ОПЕК+, а также дополнительное уменьшение производства нефти Саудовской Аравией в июле ограничат предложение на мировом рынке нефти.