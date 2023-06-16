МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к росту примерно на 1% после выхода статистики от Baker Hughes, свидетельствуют данные торгов. Газпром и CNPC обсудили поставки газа в Китай по "дальневосточному" пути

По состоянию на 21.13 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85% — до 76,31 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,13%, до 71,42 доллара. Днем нефть слабо дешевела.

Ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 16 июня их число снизилось на четыре — до 552 агрегатов.

Инвесторы в то же время продолжают оценивать базовые факторы рынка к концу рабочей недели и после итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Американский центробанк в среду сохранил ключевую ставку, но отметил, что прогнозирует ее повышение до конца года. Европейский регулятор ожидаемо повысил ставку и также ожидает повышения в июле.

В результате с начала недели евро подорожал к доллару на 1,8%, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 1,2%. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, доступнее при покупке в другой валюте. Нефть с понедельника может показать рост в среднем на 2%.

Рынки также продолжают оценивать перспективы спроса и предложения на рынке на фоне усилий ОПЕК+ по снижению добычи и опасений по поводу экономики.