МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают опускаться, трейдеры уходят от риска из-за опасений по поводу экономики, свидетельствуют данные торгов. Котировки меди могут снизиться по итогам недели

По состоянию на 14.14 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,13% — до 73,3 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,29%, до 68,61 доллара. Утром нефть дешевела на 1%.

В пятницу трейдеры больше склонны к осторожности и уходят от риска, в результате основные фондовые индексы опускаются: биржи Азии закрылись снижением на 0,9-1,7%, европейские индексы также в минусе; а традиционно более надежные золото и доллар при этом дорожают.

Днем ранее ряд центробанков, в том числе Банк Англии, повысили ключевые ставки. Ужесточение монетарной политики негативно отражается на ожиданиях по экономике, что влияет и на прогнозы нефтяного спроса.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 23 июня. За неделю по 16 июня их число снизилось на четыре — до 552 агрегатов.