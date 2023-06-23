МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают опускаться, трейдеры уходят от риска из-за опасений по поводу экономики, свидетельствуют данные торгов.

Производство меди

Котировки меди могут снизиться по итогам недели

По состоянию на 14.14 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,13% — до 73,3 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,29%, до 68,61 доллара. Утром нефть дешевела на 1%.

В пятницу трейдеры больше склонны к осторожности и уходят от риска, в результате основные фондовые индексы опускаются: биржи Азии закрылись снижением на 0,9-1,7%, европейские индексы также в минусе; а традиционно более надежные золото и доллар при этом дорожают.

Днем ранее ряд центробанков, в том числе Банк Англии, повысили ключевые ставки. Ужесточение монетарной политики негативно отражается на ожиданиях по экономике, что влияет и на прогнозы нефтяного спроса.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США за неделю по 23 июня. За неделю по 16 июня их число снизилось на четыре — до 552 агрегатов.