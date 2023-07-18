МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются на 1,5% после выхода слабой макростатистики по США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает в ожидании статистики недели

По состоянию на 18.30 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,45% — до 79,64 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,69%, до 75,33 доллара.

Ранее стало известно, что розничные продажи в США в июне выросли в месячном выражении слабее ожиданий, а промышленное производство неожиданно снизилось. Такая статистика поддержала ожидания того, что Федрезерв может после июльского повышения ставки свернуть цикл повышений.

По данным CME Group, 97,3% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня в 5-5,25% годовых. При этом на декабрь 61,4% аналитиков прогнозируют ставку на уровне 5,25-5,5%. Ослабление монетарной политики поддерживает ожидания по экономике и спросу на нефть.

В то же время рынки ожидают выхода еженедельных данных по запасам в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы за неделю по 14 июля сократились на 2,3 миллиона баррелей после роста на 5,9 миллиона неделей ранее.