МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, где поддержал предложение Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина, сообщило правительство России. Новак не исключил квотирование экспорта нефтепродуктов из-за цен на бензин

Минэнерго РФ в понедельник сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения серого экспорта. Эта схема представляет собой вывоз нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке и за которые были выплаты из бюджета по демпферу. По данным газеты "Коммерсант", речь об ограничениях идет прежде всего для средних и мини-НПЗ, "которые не производят товарный продукт".

"Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина", — говорится в сообщении кабмина.

Вице-премьер также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяниками по увеличению объемов продаж топлива в рамках биржевых торгов, сообщило правительство России.

"По итогам совещания вице-премьер… поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объёмов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов", — говорится в сообщении.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.