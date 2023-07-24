Вице-премьер Новак поручил Минэнерго увеличить объемы продаж топлива на биржевых рынках
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, где поддержал предложение Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина, сообщило правительство России.
Минэнерго РФ в понедельник сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения серого экспорта. Эта схема представляет собой вывоз нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке и за которые были выплаты из бюджета по демпферу. По данным газеты "Коммерсант", речь об ограничениях идет прежде всего для средних и мини-НПЗ, "которые не производят товарный продукт".
"Заместитель председателя правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина", — говорится в сообщении кабмина.
Вице-премьер также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяниками по увеличению объемов продаж топлива в рамках биржевых торгов, сообщило правительство России.
"По итогам совещания вице-премьер… поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объёмов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов", — говорится в сообщении.
Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
https://1prime.ru/commodities/20230724/841174215.html