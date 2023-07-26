МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром демонстрируют снижение после четырех торговых сессий роста, рынки оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов этого сырья в США за неделю, свидетельствуют данные торгов. Медь дешевеет в ожидании сигналов о дальнейшей монетарной политике в США

По состоянию на 7.33 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,41%, до 82,91 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,44%, до 79,28 доллара.

Котировки прервали четырехдневный рост, за это время стоимость нефти выросла на по обеим маркам на 4,3% и 5,7% соответственно.

В ночь на среду API опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов нефти в США. Так, за неделю по 21 июля показатель неожиданно вырос на 1,3 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 2 миллиона.

Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны вечером. Аналитики теперь ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,4 миллиона баррелей, а также отчитается о динамике стратегических запасов, добычи нефти, запасов дистиллятов и бензина за прошлую неделю.